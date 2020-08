'Juventus schuift Pirlo razendsnel door als opvolger Sarri'

Pirlo was tussen 2011 en 2015 de regisseur op het middenveld bij Juventus, waarmee hij vier landstitels veroverde. De Italiaan slaagde er met de 'Oude Dame' niet in om de Champions League te winnen, iets wat hem eerder met AC Milan wel twee keer lukte.



Het was de bedoeling dat Pirlo bij Juventus Onder 23 als trainer ervaring zou gaan opdoen in de Serie C. Na het ontslag van Sarri, die ondanks het prolongeren van de landstitel moest vertrekken omdat Juventus vrijdag in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door Olympique Lyon, is Pirlo de belangrijkste kandidaat om de ploeg van onder anderen Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo te gaan leiden.