Juventus verzuimt gapend gat met Lazio te slaan door 'black-out’ in San Siro

Juventus heeft in een krankzinnig duel met AC Milan verzuimd de voorsprong op Lazio te vergroten tot tien punten. Omdat Lazio eerder op de dag met 2-1 verloor van Lecce had Juventus een gapend gat kunnen slaan met de achtervolger uit Rome. In plaats daarvan gaf de koploper uit de Serie A een 0-2 voorsprong weg en ging het keihard met 4-2 onderuit in San Siro.

Matthijs de Ligt en Paulo Dybala kregen in de derby tegen Torino een gele kaart en moesten dus beiden de uitwedstrijd tegen AC Milan aan zich voorbij laten gaan. Zij zagen een behoudende eerste helft, waarbij de kansen spaarzaam waren. Zlatan Ibrahimovic dacht vlak voor rust nog wel de 1-0 te maken voor AC Milan, maar de vlag was al omhoog. De Zweedse routinier stond buitenspel en zag zo hoe de rust bij een 0-0 stand werd gehouden.

AC Milan en Juventus hadden blijkbaar al het spektakel voor de tweede helft bewaard, want de rust was nog geen twee minuten voorbij of Adrien Rabiot besloot het op het lopen te zetten. De Fransman begon met rennen vanaf de middenlijn, werd door niets of niemand gestopt en ramde de bal ook nog keihard tegen de touwen: 0-1.

Volledig scherm Adrien Rabiot viert zijn goal. © AFP

Zes minuten later leek ook meteen de beslissing van de wedstrijd een feit. Cristiano Ronaldo maakte zijn 26ste van het seizoen en niemand leek er meer aan te twijfelen: Juventus zou in San Siro optimaal profiteren van de nederlaag van Lazio op bezoek bij Lecce (2-1).

Niets was minder waar. Juventus gaf de 0-2 voorsprong tussen minuut 62 en 67 he-le-maal weg. Het was een handsbal van Leonardo Bonucci die er in de 62ste minuut voor zorgde dat Ibrahimovic een penalty mocht nemen. De Zweed bleef koelbloedig, maakte er 1-2 van en gaf vervolgens ook de assist op de 2-2. Hij gaf de bal mee aan Franck Kessié en die dribbelde héél eenvoudig door de Juventus-defensie.

Volledig scherm Hier kan Cristiano Ronaldo de humor van de 1-2 van Zlatan Ibrahimovic nog wel inzien. © AFP

Na die twee tegengoals zou je zeggen dat Juventus wakker was, maar niets was minder waar. De koploper van de Serie A stortte als een kaartenhuis in elkaar. Rafael Leão zag zijn schot van richting worden veranderd en achter Wojciech Szczesny in het net belanden: 3-2! AC Milan poetste de 0-2 achterstand in een tijdsbestek van vijf minuten compleet weg.

En daar bleef het niet bij. Alex Sandro deed AC Milan namelijk ook nog eens de 4-2 cadeau. Hij speelde de bal dwars door het midden, precies in de voeten van Ante Rebic. De Kroaat twijfelde geen moment en strafte die enorme fout genadeloos af. AC Milan had zelfs nog kansen om Juventus met nog pijnlijkere cijfers het veld af te sturen, maar dat lukte niet meer.

‘Black-out’

Trainer Maurizio Sarri van Juventus gaf na afloop van het duel aan dat zijn ploeg een totale ‘black-out’ had gekregen. ,,Ik denk dat we het eerste uur van wereldklasse waren. We hadden totale controle en toen kwam de black-out", zei hij. ,,We moeten er niet te veel bij stilstaan want over drie dagen spelen we weer een wedstrijd. Het is trouwens ook niet mogelijk om een reden te zoeken achter deze onverklaarbare blackout.”

De voorsprong van Juventus blijft door de forse nederlaag in San Siro zeven punten op Lazio met nog zeven wedstrijden te spelen. AC Milan, dat voor het eerst sinds 1989 vier keer scoorde in een Serie A-wedstrijd tegen Juventus, staat nu vijfde en wipt over Napoli en AS Roma heen op de ranglijst.

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic en Franck Kessié knuffelen na de 2-2. © AP