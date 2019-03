Juventus wint spectaculaire Italiaanse topper in Napels

De Italiaanse topper was op iets meer dan een kwart, toen ‘Juve’ een handje geholpen werd door de arbitrage. Kevin Malcuit ging in de fout en zo kon Cristiano Ronaldo alleen op doelman Alex Meret af.



Die raakte echter niets van de bal en de Portugees ging naar de grond, waarna Rocchi resoluut de rode kaart toonde voor Meret. In de herhaling was te zien dat de Italiaan Ronaldo eigenlijk niet raakte, maar de VAR gaf de scheidsrechter gelijk. Miralem Pjanic scoorde de resulterende vrije trap op fraaie wijze en even later verdubbelde Emre Can de score, waardoor het duel al voor rust beslist leek.