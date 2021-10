Juventus zet zonder geblesseerd afgehaakte De Ligt opmars in Serie A voort

Premier League Chelsea weer koploper na derbyzege, spektakel bij Leicester City - Manchester United

16 oktober Liefst 29 duels op rij had Manchester United niet verloren buiten Old Trafford. Daar bracht Leicester City zaterdag verandering in. De ploeg van Brendan Rodgers won met 4-2 van Ole Gunnar Solskjaer en consorten. Later op de avond won Chelsea wel, al was het moeizaam. Met 0-1 op bezoek bij stadgenoot Brentford.