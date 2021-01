Juventus zonder De Ligt moeizaam naar kwartfinale, ook Inter en Napoli verder

Internazionale plaatste zich, na stadgenoot AC Milan, eerder al als tweede club voor de kwartfinale van het Italiaanse bekertoernooi. Romelu Lukaku was in de slotseconden van de verlenging de matchwinner tegen Fiorentina: 2-1. Zo had Inter, in tegenstelling tot rivaal AC Milan, geen strafschoppen nodig. Beide Milanese ploegen treffen elkaar in de kwartfinale.



Inter kwam op bezoek bij Fiorentina in Firenze vijf minuten voor de rust op voorsprong via een benutte strafschop van Arturo Vidal. In de 57ste minuut trok Christian Koaumé de stand weer gelijk: 1-1. De wedstrijd leek te gaan worden beslist met een strafschoppenserie, maar spits Lukaku besloot daar anders over en kopte in extremis de winnende 2-1 achter Fiorentina-doelman Pietro Terracciano.



Stefan de Vrij verscheen na ruim een uur als invaller op het veld bij Inter.