Kaapverdië kan kleinste land ooit op WK worden

Kaapverdië won afgelopen week zowel uit als thuis van Zuid-Afrika. Vrijdag scoorde Nuno Rocha twee keer (2-1 winst) in de Kaapverdische hoofdstad Praia en gisteravond herhaalde de in Rotterdam geboren en getogen Garry Mendes Rodrigues dit kunstje in Durban, waar De Blauwe Haaien opnieuw met 1-2 wonnen.

Kaapverdië begon de kwalificatie nog met nederlagen tegen Senegal (2-0) en Burkina Faso (0-2). Kaapverdië heeft nu zes punten uit vier duels, net als Burkina Faso, de koploper in de Afrikaanse WK-kwalificatiegroep D. Senegal staat op vijf punten, Zuid-Afrika op vier punten. Kaapverdië speelt nog twee duels: op 7 oktober thuis tegen Senegal en op 6 november uit bij Burkina Faso. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de rest heeft pech.

'Spelen op WK een droom'

Volledig scherm Garry Rodrigues in duel met Ramahlwe Mphalele (r) van Zuid-Afrika. © AFP ,,Spelen op een WK is een droom voor iedere voetballer. Als we hard blijven werken en blijven geloven, dan lukt het zeker. Niets is onmogelijk," sprak de gevierde Rodrigues gisteravond na zijn goals. Rodrigues bouwde zijn carrière zorgvuldig op. Vijf jaar geleden speelde hij nog voor de amateurs van eersteklasser FC Boshuizen uit Leiden en bracht hij doordeweeks pakketjes rond voor TNT, maar via ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche en PAOK Saloniki belandde hij vorig jaar bij de Turkse topclub Galatasaray. ,,Volgend jaar aanwezig zijn op het WK zou de bekroning op mijn loopbaan zijn. Het is het grootste podium voor iedere voetballer. Het maakt niet uit hoe groot of klein je land is en hoeveel inwoners het heeft, met genoeg geloof in eigen kunnen kan ieder land het halen. Wij willen dat bewijzen."

Rodrigues is niet de enige bekende naam in de selectie van De Blauwe Haaien. Ook Jamiro Monteiro (Cambuur) en Jerson Cabral (Bastia) maken onderdeel uit van de selectie van de Kaapverdische bondscoach Lúcio Antunes. Eerder speelden ook Jeffrey Fortes, Toni Varela, Josimar Lima en Guy Ramos (allen ex-FC Dordrecht) voor de nationale ploeg van Kaapverdië.

Gelijkwaardig

Ook bondscoach Antunes gelooft in plaatsing voor het WK. ,,We zijn gelijkwaardig aan de drie andere teams in onze groep, maar we geloven er heilig in dat we het gaan halen. Voor ons is alles mogelijk."

Trinidad & Tobago (1,3 miljoen inwoners) is tot op heden qua inwoneraantal het kleinste land dat ooit uitkwam op het WK. Leo Beenhakker leidde het nationale team in 2006 naar het WK in Duitsland. IJsland (333.000 inwoners) reikte vorig jaar nog tot de kwartfinales op het EK in Frankrijk, maar speelde nog nooit op een WK. IJsland staat nu tweede in de Europese kwalificatiegroep I, net als koploper Kroatië met 16 punten. Turkije en Oekraïne zitten daar met 14 punten kort achter. Ook in Europa zijn voor alle teams nog twee kwalificatieduels te gaan.

Volledig scherm Ryan Mendes glipt voorbij Ramahlwe Mphalele. © AFP