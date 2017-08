Kampioen Juventus kent rimpelloze start

Uitblinker Quincy Promes weer onderuit met Spartak

20:54 Quincy Promes is er niet in geslaagd om Spartak Moskou aan de winst te helpen. De Nederlandse aanvaller was bij alle drie de doelpunten betrokken maar zag toch stadgenoot Lokomotiv Moskou de drie punten mee naar huis nemen: 3-4.