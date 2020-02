Kan Barça in Bilbao crisis smoren na ferme verbale uithaal Messi?

Rel met AbidalFC Barcelona zal vanavond in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi moeten winnen bij Athletic de Bilbao om de rust enigszins te doen terugkeren. Het is er al weken rumoerig, en nu nog meer nadat Leo Messi deze week uitviel tegen de technische leiding van de club.

Door Edwin Winkels



De ophef kwam uit totaal onverwachte hoek. Leo Messi deed iets wat hij nog bijna nooit heeft gedaan: ferme, duidelijke taal spreken. Of schrijven, in dit geval, op Instagram, het kanaal waarop hij liefst 142 miljoen volgers heeft. De ster en aanvoerder van FC Barcelona was woedend op de technisch secretaris, oud-speler Éric Abidal, die dinsdag in een interview met de krant Sport de spelersgroep de schuld had gegeven van het plotselinge ontslag van trainer Ernesto Valverde, vorige maand. Volgens Abidal waren veel spelers niet tevreden en was het duidelijk dat zij op de trainingen niet meer voluit werkten.

Quote Clubvoor­zit­ter Josep Maria Bartomeu keerde terug uit Brussel om de interne brand te blussen. Messi reageerde vrijwel onmiddellijk, en vond dat het bestuur, via Abidal, de verantwoordelijkheid van het ontslag van de coach onterecht op de spelers afschoof. ,,Ik doe dit niet graag,” verontschuldigde de Argentijn zich zelfs, ,,maar ik vind dat iedereen verantwoordelijk moet zijn voor zijn eigen taken en beslissingen. Wij spelers doen dat op het veld, en erkennen als eerste wanneer we niet goed spelen. De sportieve leiding moet hetzelfde doen. En als ze het over de spelers hebben, dan moeten ze met namen komen, anders worden we allemaal besmeurd en worden verhalen gevoed die niet waar zijn.”

De onvrede van Messi met de leiding van Barcelona is niet van nu. Hij is al langer niet blij met het technische beleid, zeker sinds de club er afgelopen zomer voor paste Neymar terug te halen, iets wat een grote wens van Messi was. En de Argentijn was er ook geen voorstander van dat Valverde moest vertrekken. Een ontslag dat vooralsnog niet voor een beter voetbal heeft gezorgd; bovendien heeft de ploeg de leiding in de Primera División aan Real Madrid moeten afstaan. Uitschakeling in de beker, in een moeilijk duel in Bilbao, zou weer voor nieuwe onrust zorgen.

De felle reactie van Messi veroorzaakte een golf van nieuws in en buiten Barcelona. Clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu bevond zich dinsdag en woensdag in Brussel en besloot gisteren vroeger terug te keren om de ontstane brand te blussen. ’s Morgens telefoneerde hij al met Messi en Abidal, ’s avonds liet hij de laatste in Barcelona op zijn kantoor verschijnen. Tot een ontslag kwam het niet, maar de positie van de Fransman is nog altijd wankel.

Abidal had al veel kritiek gekregen omdat hij er niet in was geslaagd in januari een aanvaller aan te trekken, nu Luis Suárez nog tot mei zal zijn uitgeschakeld. Deze week raakte ook nog eens Dembélé ernstig geblesseerd; vanwege een spierscheuring zal ook hij de rest van het seizoen missen. Barça gaat nu de Spaanse markt op om tussentijds een spits aan te trekken, iets wat vanwege die twee ernstige blessures is toegestaan.

Wat Bartomeu tegen Messi heeft gezegd om die, vooralsnog, tot bedaren te brengen is niet bekend. De voorzitter beseft ook dat Messi nog altijd de belangrijkste speler van Barça is, en de wedstrijden vooral dankzij hem worden gewonnen. Messi heeft nog een contract tot juli 2021, maar zou komende zomer kosteloos mogen vertrekken als hij dat zelf zou willen, zo staat in een clausule in zijn contract. Een vertrek dat Bartomeu ten koste van alles wil voorkomen. De voorzitter zelf beëindigt zijn mandaat ook in 2021, en kan niet herkozen worden. Hij zou nu overwegen vervroegd verkiezingen voor komende zomer uit te schrijven om de club zo in rustiger vaarwater te brengen.

Intussen wordt trainer Quique Sétien zich ervan bewust in wat voor wespennest hij is terechtgekomen sinds hij vorige maand, totaal verrast, het aanbod kreeg om Valverde te vervangen. Daags voor de bekerwedstrijd bij Athletic wilde Sétien niet al te veel op het conflict tussen Messi en Abidal ingaan. ,,Praat met me over voetbal, alsjeblieft,” smeekte hij bijna. ,,Deze zaken zijn belangrijk, maar mij raken ze niet en ik zal mijn best doen om ook de spelersgroep er buiten te houden,” zei de coach, die vanavond maar 15 fitte spelers van het eerste elftal tot zijn beschikking heeft.