Kan Bayern München de aanval van Borussia Dortmund opnieuw afslaan?

VooruitblikArjen Robben voetbalt dan niet meer in Duitsland, er zijn nog genoeg redenen om naar de start van de Bundesliga uit te kijken. Bayern München begint als eerste, vrijdagavond thuis tegen Hertha BSC. Hoewel Der Rekordmeister al zeven keer op een rij kampioen werd, belooft het dit jaar een spannende strijd te worden. Of toch niet?

Nieuwe Nederlanders

Volledig scherm Daley Sinkgraven hoopt onder Peter Bosz bij Bayer Leverkusen weer wat vaker aan spelen toe te komen. © Getty Images Tegenover het vertrek van Arjen Robben bij Bayern München, staat de komst van zes nieuwe Nederlanders in de Bundesliga. De opvallendste is ongetwijfeld Daley Sinkgraven (24), die na langdurig blessureleed bij Ajax niet echt meer aan de bak kwam. Zijn oud-trainer Peter Bosz ziet in de voormalige middenvelder een veelbelovende linksback, ook bij de nummer 4 van het afgelopen Bundesliga-seizoen. De oud-speler van SC Heerenveen werd deze zomer voor zo’n vijf miljoen overgenomen.

Ook Feyenoord zag een speler naar Duitsland vertrekken: een jaar na Jean-Paul Boëtius verkocht het ook Jeremiah St. Juste aan FSV Mainz 05. Een andere veelbelovende verdediger uit de eredivisie streek neer bij het teruggekeerde FC Köln. Kingsley Ehizibue zag als speler van PEC Zwolle eerder af van een miljoenentransfer naar Genoa, de 24-jarige verdediger vond het nu wél tijd om zijn grenzen te verleggen.



Dat gevoel had Sheraldo Becker ook. De vleugelflitser uit Amsterdam had een aflopend contract bij ADO Den Haag en tekende transfervrij bij een andere nieuwkomer in de Bundesliga: FC Union Berlin. Zondag speelt de club uit de hoofdstad in stadion An der Alten Försterei voor het eerst een wedstrijd op het hoogste niveau. RB Leipzig is dan de tegenstander.

Volledig scherm Jeremiah St. Juste (rechts) tijdens zijn debuut voor Mainz. Het was geen lekkere binnenkomer voor de verdediger: in het bekertoernooi werd afgelopen weekeinde met 2-0 van Kaiserslautern (derde niveau) verloren. © BSR Agency

De favoriet

Haast traditioneel trapt Bayern München een nieuwe Bundesliga-seizoen af, want in Duitsland is het sinds 2002 gebruik dat de kampioen mag beginnen en dan ook nog eens op eigen veld. Hertha BSC kan sowieso de borst natmaken, want in Duitsland verloor de regerend kampioen op de eerste speeldag nog nooit.

Ook dit seizoen is Bayern weer favoriet voor de titel met de beste en breedste selectie. Vooral de verdediging is versterkt met twee peperdure wereldkampioenen. Zo werd Lucas Hernández voor maar liefst 80 miljoen euro van Atlético Madrid overgenomen. Met Benjamin Pavard werd nog een Frans international voor de achterhoede gehaald, hij kwam van VfB Stüttgart.

Punt van zorg is nog wel de vervanging van de vertrokken vedetten Arjen Robben (35) en Franck Ribery (36). Voor Kingsley Coman haalde Bayern deze week met Ivan Perisic (ex-Borussia Dortmund) een concurrent op de linkervleugel, met alleen Serge Gnabry kan trainer Niko Kovac rechts voorin nog wel een typische vleugelaanvaller gebruiken. Nu posteert de Kroatische coach de veelzijdige Thomas Müller aan de buitenkant.

Volledig scherm Niko Kovac bereidt zijn selectie voor op een nieuw seizoen in de Bundesliga. © REUTERS

De uitdager

Vorig seizoen was het tot de laatste speelronde spannend. Zo zaten er na 34 wedstrijden maar 2 puntjes tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Dit seizoen hoopt laatstgenoemde club dat de rollen weer eens een keer omgedraaid zijn. De aanvallers Marco Reus, Paco Alcácer en Jadon Sancho zijn gebleven en met het halen van Mats Hummels (Bayern München), Nico Schulz (Hoffenheim), Julian Brandt (Bayer Leverkusen) en Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) heeft Dortmund deze zomer juist een keer de concurrentie verzwakt.

De geel-zwarten dromen onder trainer Lucien Favre dan ook op een eerste titel sinds 2012. Zeker na de winst van de Duitse supercup. Want in Beieren zien ze het al als een veeg teken dat de uitdager uit Dortmund de traditionele openingswedstrijd van het seizoen met 2-0 won. En dan deden versterkingen als Hummels, Brandt en Hazard nog niet eens mee...

Volledig scherm Na drie seizoenen Bayern München terug bij Borussia Dortmund: Mats Hummels. © AFP

Talenten uit Engeland

Volledig scherm Javairo Dilrsoun en Daishawn Redan zien af tijdens de training van Hertha BSC. © BSR Agency Afgelopen seizoen was het al een trend. Met Jadon Sancho (van Manchester City naar Borussia Dortmund), maar ook Reiss Nelson (van Arsenal naar Hoffenheim) en de Nederlander Javairô Dilrosun (van Manchester City naar Hertha BSC) kozen toptalenten van Engelse clubs voor een verblijf in Duitsland. Dat succes zorgde deze zomer voor een aanzuigende werking. Zo verraste RB Leipzig met het vastleggen van Ademola Lookman. Een veelbelovend talent, dat na zijn debuut bij Everton maar niet echt doorbrak. Hij gaat nu voor een nieuwe kans in Duitsland. Ook Chelsea-belofte Ethan Ampadu voetbalt dit seizoen in Leipzig, terwijl Nederlands jeugdinternational Daishawn Redan van Chelsea naar Hertha BSC ging.

Bosz en Schreuder bouwen

Het is ook uitkijken naar twee clubs met Nederlandse trainers. Bosz stapte vorig seizoen tussentijds in en bracht Bayer Leverkusen van een negende naar een vierde plek. Hoewel Brandt naar Dortmund ging, zal Leverkusen met veelbelovende spelers als Kai Havertz en Leon Bailey de plek in de top 4 proberen te handhaven of zelfs uit te bouwen.

Bij Hoffenheim volgt Alfred Schreuder Julian Nagelsmann op. De jongste Bundesliga-trainer is na 3,5 jaar vertrokken naar het ambitieuze RB Leipzig. De innovatieve Nagelsmann bracht Hoffenheim van de degradatiezone tot Europees voetbal. De terugkeer naar dat podium zal na een zevende plek het doel voor Schreuder zijn, zeker met topscorer Andrej Kramaric.

Volledig scherm Alfred Schreuder ziet dat Joshua Brenet voor Hoffenheim gaat ingooien in het bekerduel met FC Würzburger Kickers. © EPA

Belangrijke rollen Klaassen en Weghorst

Naast Sinkgraven, Boëtius, St. Juste, Ehizibue en Becker spelen er dit seizoen nog tien Nederlanders in Duitsland. Drie daarvan zitten bij Hertha BSC: Javairô Dilrosun, Karim Rekik en Daishawn Redan. Voor Davy Klaassen is een belangrijke rol als vice-aanvoerder bij Werder Bremen weggelegd. Wout Weghorst is spits van VfL Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma ook nog onder contract staat. De 27-jarige aanvaller is voldoende hersteld van een blessure die hij afgelopen maandag opliep in het bekerduel met Hallescher FC. ,,Zijn enkel is nog een beetje blauw en gezwollen, maar voor zaterdag moet dat geen probleem zijn”, zei trainer Oliver Glasner over Weghorst die in het bekerwedstrijd een keer scoorde.

Jonathan de Guzman speelt nog bij Eintracht Frankfürt, waar Jetro Willems en Sébastien Haller (de voormalige spits van FC Utrecht) deze zomer vertrokken. Daarnaast verdienen de voetballers Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg), Mark Flekken (SC Freiburg) en Joshua Brenet (TSG 1899 Hoffenheim) hun geld in Duitsland.

Volledig scherm Zoals ze Wout Weghorst graag in Wolfsburg zien: juichend na weer een doelpunt. © BSR Agency