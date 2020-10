Kan Everton na exact tien jaar Liverpool weer eens verslaan?

Tim Cahill (vandaag aanwezig op Goodison als analist voor Sky Sports) en Mikel Arteta (nu manager van Arsenal) waren die middag op Goodison Park de doelpuntenmakers namens Everton, waar David Moyes aan het roer stond en John Heitinga 72 minuten meespeelde. Ryan Babel viel in de 79ste minuut in bij Liverpool, dat werd geleid door Roy Hodgson. Hij werd in januari ontslagen en vervangen door clublegende Kenny Dalglish, maar Liverpool eindigde dat seizoen als zesde. Luis Suárez en Andy Carroll vervingen Fernando Torres in januari, maar ook de aanwezigheid van Steven Gerrard en Dirk Kuyt kon de gebreken van verdedigers als Sotirios Kyrgiakos en Paul Konchesky niet compenseren.



In de afgelopen tien jaar werden er 22 derby's gespeeld: 11 gelijke spelen en 11 zeges voor Liverpool. De 3-3 op op 23 november 2013 zorgde nog wel voor blijdschap bij de Everton-aanhang, maar verder waren er het afgelopen decennium een aantal pijnlijke edities voor The Toffees. Zo werd het 5-2 en 4-0 (twee keer) en won Liverpool een aantal keer door late goals van Virgil van Dijk, Divock Origi en Curtis Jones, toen The Reds met een piepjong B-team speelden. Dat was steeds op Anfield, waar Everton op 27 september 1999 (!) voor het laatst een derby won door een goal van spits Kevin Campbell. Steven Gerrard, Sander Westerveld en Francis Jeffers kregen die avond rood.