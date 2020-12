Kan het Leverkusen van Bosz en Sinkgraven stunten à la Leicester City?

Door Maarten Wijffels



JA - BAYER LEVERKUSEN KAN KAMPIOEN WORDEN

1 - Bayer Leverkusen bleef woensdagavond voor de twaalfde keer in twaalf competitieduels ongeslagen. De beladen derby tegen FC Köln werd zelfs met 0-4 gewonnen. Een moment in de slotfase vertelde veel over de spirit in de ploeg van Peter Bosz. Aanvallende middenvelder Nadiem Amiri verloor diep op de Keulse helft de bal en zag zijn directe tegenstander oprukken. Amiri had best kunnen denken: het is 0-4 vlak voor tijd, deze laat ik effe lekker lopen. Maar dat deed-ie niet. Hij schakelde meteen om en had nog voor de middenlijn de bal alweer veroverd.