Kan Luuk de Jong met Sevilla tegen Athletic druk op Top 3 houden?

Lyon blijft vierde Depay schittert met goal en assist in heerlijke Franse topper bij AS Monaco

13:09 Olympique Lyon heeft de Franse topper bij AS Monaco met 2-3 gewonnen. Lyon-captain Memphis Depay schitterde in het Stade Louis II met de gelijkmaker en een assist bij de 1-2 van Marcelo, de Braziliaanse verdediger die van 2010 tot 2013 bij PSV speelde. Rayan Cherki (17) maakte in de 89ste minuut de winnende goal. Na afloop van de heerlijke topper vielen er nog twee rode kaarten aan beide kanten.