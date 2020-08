Kan na Davies ook vriendin Huitema de Champions League winnen?

Het moet een gekke avond zijn geweest, afgelopen zondag voor Jordyn Huitema in het spelershotel van Paris Saint-Germain in Bilbao. Terwijl al haar teamgenoten vurig hoopten op de eerste Champions League-zege voor PSG, zal Huitema toch blij zijn geweest dat Bayern München voor de zesde keer de Champions League won. Alphonso Davies, al drieënhalf jaar haar vriend, werd daarmee namelijk de eerste Canadees die de belangrijkste prijs in het clubvoetbal won. Een avond eerder had Huitema zich met PSG Féminine dankzij een 2-1 zege op Arsenal al geplaatst voor de halve finale van de UEFA Women's Champions League, waarin vanavond om 20.00 uur vrouwenvoetbalgrootmacht Olympique Lyon (winnaar van de laatste vier edities) wacht in San Mamés in Bilbao. Tijdens de twee voetballoze maanden in Duitsland waren Davies en Huitema weer even samen sinds hun vertrek uit Canada, waar ze elkaar in Vancouver leerden kennen. Ze vermaakten zich met filmpjes en dansjes op TikTok die miljoenen keren werden bekeken, maar nu kunnen ze het eerste koppel worden dat de Champions League wint.



Davies en Huitema zijn in Canada al jaren een bekend koppel, maar ook in Europa worden hun namen nu steeds bekender. Voor de meeste jongeren in Europa zijn er eigenlijk maar twee bekende Canadezen; Justin Bieber en Drake. Sidney Crosby, Wayne Gretzky (ijshockey), Steve Nash (basketbal) en Jeremy Wotherspoon (schaatsen) zijn toch namen voor de doorgewinterde sportfan. Voetballers uit Canada? Jonathan de Guzmán en Owen Hargreaves zijn de bekendste namen, maar zij waren international voor Nederland en Engeland. Julian de Guzmán (de broer van), Atiba Hutchinson (ex-PSV) en Paul Stalteri (ex-Spurs) zijn de drie spelers met de meeste interlands voor het nationale team van Canada, dat alleen in 1986 (drie nederlagen) meedeed aan het WK en in 1985 en 2000 de CONCACAF Gold Cup won.