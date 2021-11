Kane breekt dankzij vier goals in één helft 94-jarig oud Engels record

Gevangenis­straf voor zakenman die vlucht Emiliano Sala naar Cardiff regelde

De zakenman die begin 2019 de vlucht regelde waarmee voetballer Emiliano Sala naar Cardiff zou vliegen, moet anderhalf jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank in Cardiff heeft de 67-jarige David Henderson schuld aan het drama dat ontstond boven Het Kanaal. Het vliegtuig stortte in zee, zowel de Argentijnse spits als de piloot kwam om het leven.

