Kane toch de held na krankzinnige slotfase bij Liverpool - Spurs

SamenvattingJe hebt bizarre slotfases en je hebt de slotfase bij Liverpool - Tottenham Hotspur vanavond. Over de laatste tien minuten van de wedstrijd kan een compleet boek worden geschreven, maar het eindigde op Anfield uiteindelijk in 2-2. Harry Kane werd toch de held, Virgil van Dijk de schlemiel.

Liverpool blijft door het gelijkspel derde in de Premier League, Tottenham Hotspur blijft op een vijfde plek staan. Mohamed Salah bracht Liverpool al binnen drie minuten op voorsprong op Anfield. Het was voor de 25-jarige aanvaller uit Egypte al zijn twintigste treffer van dit seizoen in de Premier League in 25 wedstrijden. Lange tijd bleef het bij die ene treffer, maar in het laatste kwartier (inclusief blessuretijd) kwam de wedstrijd volledig los.

Volledig scherm © Getty Images Met een ziedende uithaal maakte invaller Victor Wanyama in de 80ste minuut de gelijkmaker namens Tottenham Hotspur. Harry Kane kreeg kort voor tijd een ultieme kans om Spurs de overwinning te bezorgen, maar zijn strafschop (recht door het midden) werd gekeerd door Liverpool-doelman Loris Karius. Daardoor leek het een gelijkspel te gaan worden, maar Salah dacht daar anders over. Na een fraaie solo maakte hij in de 91ste minuut de 2-1 voor Liverpool.

Herkansing en mijlpaal voor Kane

Daarmee leek Liverpool de overwinning in handen te hebben, maar dat was buiten Virgil van Dijk gedacht. Met een vrij lompe overtreding gaf hij de scheidsrechter de kans om nog een strafschop te geven en dat gebeurde ook. Opnieuw ging Kane achter de bal staan en nu schoot hij de bal in de hoek: raak. Daarmee werd het dus 2-2.

Kane maakte daarmee bovendien zijn honderdste treffer in de Premier League. Hij had daar 141 competitieduels voor Tottenham Hotspur voor nodig. De 24-jarige Kane is nu topscorer in de Premier League met 22 treffers, Salah volgt met een doelpuntje minder. Kane is de 27ste speler met minimaal honderd goals in de Premier League. Naast Kane zijn ook Wayne Rooney, Robin van Persie, Jermain Defoe en Sergio Agüero nog actief. Alan Shearer is recordhouder met 260 goals in de Premier League.

Volledig scherm Harry Kane. © REUTERS