Kansen Van Marwijk op Australië vergroot na afzeggen Arnold

De kans dat Bert van Marwijk bondscoach van Australië wordt, is weer een stukje groter geworden. Graham Arnold heeft in een officiële verklaring namelijk laten weten niet beschikbaar te zijn.

De 54-jarige Australiër, die veelvuldig werd genoemd als opvolger van de opgestapte Ange Postecoglou, wil het seizoen afmaken bij zijn club Sydney FC. ,,Ik ben trouw aan Sydney en wil dit seizoen met deze geweldige club weer twee prijzen pakken'', zei Arnold. ,,Ik zal de 'Socceroos' dus komende zomer niet coachen in Rusland.''

Van Marwijk staat ook op het lijstje van kandidaten. De oud-bondscoach van Oranje, die het Nederlands elftal in 2010 naar de finale van het WK leidde, is op de hoogte van de interesse uit Australië. Van Marwijk kwalificeerde zich afgelopen jaar met Saudi-Arabië voor het WK van komende zomer, maar stopte als bondscoach omdat hij geen overeenstemming kon bereiken met de bond over de voorwaarden voor een langer dienstverband.

,,Ik weet dat ik op de lijst sta'', zei Van Marwijk onlangs. ,,Of het reëel is? Ja. Als het zover is, gaan we praten en kijken of we eruit kunnen komen.''

In Australië werd Arnold vaak genoemd als nieuwe bondscoach vanwege zijn successen met Sydney FC. De oud-spits van Roda JC en NAC Breda leidde de club vorig jaar naar de landstitel en staat met zijn ploeg nu weer bovenaan. Arnold werkte op het WK van 2006 als assistent van Guus Hiddink bij Australië, vier jaar later was hij op het WK in Zuid-Afrika de rechterhand van Pim Verbeek. Tussendoor fungeerde Arnold zelf even als bondscoach.