Karsdorp en Kluivert met AS Roma gelijk tegen Milan, Dijks wint van De Vrij

Serie AHet duel tussen AS Roma en AC Milan, de nummer 5 en 4 van de Serie A, is in een gelijkspel geëindigd. In het Stadio Olimpico in Rome werd het 1-1.

Krzysztof Piatek, die vorige maand overkwam van Genoa, tikte op aangeven van Lucas Paqueta binnen voor de 0-1. Piatek is de eerste Pool ooit die in competitieverband weet te scoren voor AC Milan. In de eerste minuut van de tweede helft maakte Nicolo Zaniolo van dichtbij gelijk na geschutter in de defensie van de Milanezen. Zaniolo was voor de derde keer op een rij trefzeker in een thuisduel.

Rick Karsdorp werd bij AS Roma vlak voor het einde gewisseld en ploeggenoot Justin Kluivert mocht juist tien minuten voor tijd invallen. Voorafgaand aan het duel werd de thuisploeg uitgefloten vanwege de 7-1-nederlaag in de beker van woensdag tegen Fiorentina.

Inter verliest aansluiting met Juve

Internazionale raakte eerder op de dag verder achterop bij koploper Juventus in de Italiaanse competitie. De nummer drie verloor in eigen huis met 0-1 van nummer achttien Bologna. Inter blijft daarmee derde staan op twintig punten van Juve, dat gisteren gelijkspeelde tegen Parma (3-3).

Federico Santander kopte Bologna na een half uur uit een corner op 0-1. De bezoekers, met Mitchell Dijks, hielden vervolgens Inter af van de gelijkmaker. Invaller Lautaro Martínez en spits Mauro Icardi konden de kansen op de 1-1 niet verzilveren.

Volledig scherm © BSR Agency

Bij Inter stond Stefan de Vrij weer in de basis nadat hij donderdagavond vanwege een lichte blessure ontbrak in de Coppa Italia tegen Lazio. Die wedstrijd verloor Inter na strafschoppen. In de competitie heeft Inter in 2019 nog niet gewonnen. Er werd gelijkgespeeld tegen Sassuolo en verloren van Torino en Bologna.

Sinisa Mihajlovic kende zo een droomstart met Bologna. De Servische trainer nam begin van de week de taken over van Filipo Inzaghi. De oud-voetballer van onder meer AC Milan werd ontslagen na de 4-0-nederlaag van Bologna tegen Frosinone. Door het doelpunt van Santander is Bologna concurrent Empoli, dat op de ‘veilige’ zeventiende plaats staat, genaderd tot op een punt.

Mihajlovic, die in seizoen 2008-2009 ook al trainer was bij Bologna, werd vorige zomer al na negen dagen ontslagen bij Sporting Portugal.