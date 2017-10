Karsdorp mee naar Chelsea

Verbeek waarschuwt Australië: 'Honduras niet de veiligste plek'

11:05 Pim Verbeek bereikte als bondscoach met Australië het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika. De Nederlander, tegenwoordig werkzaam in Oman, volgt de verrichtingen van de Socceroos nog op de voet en waarschuwt de ploeg alvast voor het uitduel met Honduras in de aanstaande play-off om deelname aan het WK 2018 in Rusland.