Kazachstan kiest voor Tsjechische bondscoach

Crystal Pala­ce-doel­man Speroni (39) mag aan de bak tegen Liverpool

18 januari De ervaren doelman Julian Speroni (39) van Crystal Palace mag zaterdag in en tegen Liverpool laten zien dat hij nog niet aan zijn voetbalpensioen toe is. De trouwe clubman is door blessures bij zijn collega’s Vicente Guaita en Wayne Hennessey nog als enige keeper beschikbaar in de selectie van coach Roy Hodgson.