Keert Christian Eriksen terug naar Premier League na hartinfarct?

Sinds de hartstilstand die Eriksen kreeg op het EK, voetbalt de Deen met een defibrilator. Omdat dat verboden is in de Serie A, werd zijn contract bij Inter ontbonden. Eriksen was na zijn gedwongen vertrek bij Inter transfervrij. De 29-jarige Deens international hoopt in actie te komen op het WK in Qatar eind dit jaar. Bondscoach Kasper Hjulmund heeft al aangegeven hem met open armen te ontvangen.