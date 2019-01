Keizer dankt Dost voor eerste prijs in Portugal

Sporting Portugal won vorig seizoen de Taça da Liga, maar tot prolongatie leek het niet te komen vanavond. Dat was mede te wijten aan doelman Renan Ribeiro. De 28-jarige Braziliaan van Sporting Portugal schoot eerst onnodig de bal over de zijlijn, waarna hij bij een vijandelijk schot er ook niet al te best uit zag. Ribeiro liet de bal los en Fernando was er als de kippen bij om de bal binnen te werken: 1-0.



Die marge bleef behouden tot de 92ste minuut. Abdoulay Diaby, die inviel voor Nemanja Gudelj, werd binnen het strafschopgebied vol tegen zijn benen geschopt door Óliver Torres. Na tussenkomst van de VAR besloot arbiter João Pinheiro de bal op de stip te leggen en dat buitenkansje was wel besteed aan Bas Dost. De Nederlandse spits schoot de bal hoog in het doel en zorgde er op die manier voor dat penalty's een beslissing moesten brengen.



In de strafschoppenreeks was Dost wederom trefzeker. Omdat Nani en Bruno Fernandes dat namens Sporting Portugal ook waren en bij FC Porto alleen Alex Telles trefzeker was, mag Keizer zijn eerste prijs als coach in Portugese dienst in de prijzenkast zetten.