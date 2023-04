Kelderklasse in Der Klassiker: Kobel maakt ongekende blunder tegen Bayern München

Met samenvatting België wint met uitblinker Kevin de Bruyne voor het eerst sinds 1954 van Duitsland

België is onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco uit de startblokken geschoten. Na de 0-3-overwinning van vorige week in het EK-kwalificatieduel met Zweden werd dinsdagavond dankzij uitblinker Kevin de Bruyne ook de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland gewonnen. De 2-3 in Keulen betekende de eerste zege van de Rode Duivels op de Duitsers sinds 1954.