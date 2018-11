Kennedy Bakircioglu krijgt groots afscheid bij Hammarby

Eriksen en Jørgensen terug bij Denemarken

13:42 Christian Eriksen en Nicolai Jørgensen keren terug in de Deense selectie voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League, tegen Wales en Ierland. Zonder de geblesseerde spelmaker Eriksen en Feyenoord-spits Jørgensen kon Denemarken vorige maand niet winnen in Dublin (0-0).