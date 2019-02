Kepa spreekt na bizar ‘wisselgedoe’ van ‘misverstand’

VIDEOManchester City heeft ook de tweede prijs van het Engelse seizoen gepakt. Na eerder de Community Shield gewonnen te hebben tegen Chelsea, deed het dat vandaag in de League Cup tegen dezelfde tegenstander. Na 120 doelpuntloze minuten moesten strafschoppen uitsluitsel geven en daarin kwam City als winnaar uit de bus, maar na afloop zal het vooral gaan over dat ene incident tussen Sarri en doelman Kepa Arrizabalaga.

Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jon Moss was duidelijk dat de finale geen herhaling zou worden van het spektakelstuk enkele weken geleden. Toen stond City binnen een half uur al met 4-0 voor en won het uiteindelijk met 6-0. Dit keer deed Chelsea prima mee en mocht het minstens zoveel aanspraak maken op de tweede beker van Engeland als City. Met name in de tweede helft creëerde de nummer 6 van de Premier League een stuk meer dan de elf van Pep Guardiola, maar gescoord werd er niet.



En dus werd het verlengen op een volgepakt Wembley. In die verlenging leek Chelsea na het inbrengen van Gonzalo Higuaín de frissere ploeg, maar de grootste kans was voor City. Kort voor de penaltyserie was er vervolgens een bizar incident tussen doelman Kepa en manager Sarri. De Spaanse goalie was niet meer helemaal fit en had zich al een paar keer laten behandelen, toen Sarri hem wilde wisselen voor Willy Caballero. Kepa weigerde echter het veld te verlaten en gaf meermaals aan dat hij 'gewoon’ door kon. Desondanks wilde Sarri hem van het veld halen, maar Kepa bleef staan. Sarri was furieus en leek zelfs weg te willen lopen, maar meldde zich toch weer aan de zijlijn.

Kepa keepte de wedstrijd uit en mocht dus aan de penaltyserie beginnen, maar niet voordat de nog altijd woeste Sarri door andere Chelsea-spelers bij zijn keeper moest worden weggehouden. Kepa zag zijn ploeg echter meteen op achterstand komen, want Jorginho zijn inzet werd gekeerd door Ederson. Even later pareerde Kepa zelf een strafschop, maar meteen daarna knalde David Luiz op de paal. Sterling faalde daarna niet en schonk zijn club de zesde League Cup.

Bekijk hier hoe Kepa weigert om uit het veld te gaan.

Sarri: Situatie groot misverstand

Enigszins gekalmeerd sprak Sarri na afloop over een ‘groot misverstand’. De trainer dacht dat Kepa kramp had, maar concludeerde dat de keeper achteraf gezien inderdaad fit genoeg was om te blijven staan en de penaltyserie voor zijn rekening te nemen.

,,Ik kreeg de exacte situatie pas door toen onze dokter arriveerde. Natuurlijk zal ik snel met Kepa gaat praten, maar ik snap nu wel wat er aan de hand was.” Sarri zei weliswaar niet blij te zijn met de manier waarop Kepa op de geplande wissel reageerde, maar een sanctie van de club is niet aan de orde.

Volgens de Italiaanse coach is het akkefietje geen signaal dat hij de grip op de spelersgroep kwijt is. ,,We hebben vandaag juist laten zien dat we een hechte ploeg zijn en de spelers hebben precies gedaan wat ik ze opgedragen heb. Ik ben erg trots op deze prestatie tegen de, in mijn ogen, beste ploeg van Europa.”

Kepa: Volste respect voor de trainer

Ook Kepa zelf reageerde in de loop van de avond. De Spanjaard onderschrijft de woorden van zijn trainer dat het een misverstand is. ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest om de trainer te ondermijnen”, reageert hij op Twitter. ,,Volgens mij is het een misverstand in het heetst van de strijd. Ik bedoelde het echt niet als weigering. Ik heb het volste respect voor de trainer en zijn autoriteit.”

