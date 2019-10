Kersverse vader Hazard krijgt vrij van Zidane

Zeperd tegen Frankfurt Bosz oordeelt hard na afgang: ‘Zal de nodige conclusies trekken’

6:33 Bayer Leverkusen had bij een zege op Eintracht Frankfurt tijdelijk de koppositie in de Bundesliga over kunnen nemen. Het uitduel draaide echter uit op een sof. De formatie van Peter Bosz ging met liefst 3-0 onderuit.