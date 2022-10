Kevin de Bruyne zet Man City met fantastische vrije trap op voorsprong tegen Leicester

LIVE buiten­lands voetbal | De Bruyne helpt Haal­and-loos Manchester City op weg, Aké bankzitter

Vandaag weer een bomvol programma in de Europese topcompetities. Onder andere FC Barcelona, Bayern München, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain en Napoli komen in actie. Via deze widgets houden we het programma, de tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

14:38