Kevin de Bruyne ziet Nations League, en duel met Oranje, ‘absoluut niet zitten’

De Bruyne vindt twee weken, inclusief vier duels, inclusief een duel met Oranje, na een slopend seizoen met ManCityMet te lang. ,,Of ik er naar uitkijk? Nee, twee weken is te lang. Als speler kunnen we er weinig aan veranderen, maar ik kijk er absoluut niet naar uit. Die Nations League is in mijn ogen onbelangrijk. Het blijven een soort oefenduels, net nadat iedereen een zwaar seizoen heeft gespeeld. Maar goed, we kunnen wel zeggen dat we meer rust willen. Er verandert toch niks. Eens op het veld zullen we doen wat we moeten doen.”