Kippenvel: iconische WK’86-bal brengt een laatste ‘adiós’ aan Diego Maradona

Op het door Argentinië gewonnen WK van 1986 maakte Maradona in de kwartfinale tegen Engeland (2-1) twee goals. De ene maakte hij met de beroemde ‘Hand van God’, de andere was een weergaloze solo. In een schitterend eerbetoon van de Argentijnse sportzender TyC Sports speelt de legendarische Adidas-bal waarmee hij die beide goals maakte de hoofdrol. Met diezelfde bal scoorde Maradona overigens ook in de halve finale (2-0 tegen België) tweemaal én werd een paar dagen later dus de wereldtitel veroverd.

In het prachtige filmpje is te zien hoe de bal als un último adiós (een laatste vaarwel) al rollend een reis aflegt langs plekken die belangrijk waren in de carrière van Maradona. Zo passeert het speeltuig onder meer het Azteca Stadion in Mexico, waar de Argentijn de eerder genoemde goals tegen Engeland maakte én waarin de uiteindelijke wereldkampioen ook de halve finale en de finale speelde. Eindstation is een van de vele gedenkplekken voor Pluisje, waarna de woorden ‘Gracias por jugar conmigo’ (‘Bedankt dat je met mij speelde’) in beeld verschijnen.