Kippenvelmoment op Anfield: Liverpool-fans steken Cristiano Ronaldo hart onder de riem

Ronaldo en Georgina Rodriguez kondigden in oktober vorig jaar aan in verwachting te zijn van een tweeling. Maandag lieten ze weten dat een van de twee baby’s, hun zoon, was overleden. ,,Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen. Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om met wat hoop en blijdschap dit te doorstaan”, schreven ze in een verklaring.



Logischerwijs ontbreekt Ronaldo in de wedstrijdselectie. ,,Familie is belangrijker dan alles en Ronaldo steunt zijn dierbaren in deze enorm moeilijke tijd”, liet Manchester United eerder op de dag in een verklaring weten.