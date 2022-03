Kjell Scherpen diep door het stof na ‘Comedy Capers aan zee’: ‘Ik laat het team in de steek’

Scherpen zelf was bij Sporza duidelijk over zijn optreden: ,,We hebben vandaag de goals cadeau gegeven en daardoor wint Club, zo simpel is het. Het was één van mijn slechtste avonden, daar hoef ik niet veel woorden aan vuil te maken. Het was gewoon niet goed, dit is een avond om snel te vergeten. Ik denk dat we in de eerste helft de betere ploeg waren, maar ik laat het team in de steek waardoor we niet met een gelijke stand de kleedkamer ingaan. Ik neem deze nederlaag op mij, de jongens hebben hard gewerkt. Nu is het weer kop omhoog en op naar de volgende.”