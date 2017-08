Klaassen en co op bezoek bij City

Real wint maar verliest Ramos

1:00 Real Madrid zal het volgende week in Bernabéu niet alleen zonder Cristiano Ronaldo, maar ook zonder Sergio Ramos moeten doen. De aanvoerder ging in de slotfase van de seizoensopener tegen Deportivo La Coruña (0-3 winst) over de rooie en kreeg rood. Bekijk de hoogtepunten.