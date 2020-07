Klaassen: Enorme opluchting na moeizaam seizoen

Opluchting was er bij Werder-aanvoerder Davy Klaassen nadat de ploeg uit Bremen zich had verzekerd van een langer verblijf in de Bundesliga. Bremen speelde 2-2 bij Heidenheim en dat was na de 0-0 thuis voldoende voor de nummer 16 om nog een jaar op het hoogste niveau te mogen spelen in Duitsland.

,,Dit voelt heel goed, het is een enorme opluchting na een heel moeizaam seizoen”, zei Klaasen op de zender DAZN. ,,Het belangrijkste op dit moment is dat we het hebben gehaald.”

Lees ook Werder Bremen flikt het: Klaassen en co blijven in Bundesliga na thriller Lees meer

Volgens de voormalig Ajacied had zijn ploeg er hard voor geknokt, zoals ze in de wedstrijden in de afgelopen weken ook al hadden gedaan. Een beetje geluk hadden ze in Heidenheim ook. Werder kwam al in de 3de minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Norman Theuerkauf. ,,De vroege goal hielp ons natuurlijk in de wedstrijd”, gaf Klaassen toe.

,,Ik ben alleen maar blij en gelukkig dat we het gered hebben”, zei Werder-coach Florian Kohfeldt. ,,Een rotseizoen, maar een goed einde.”

Werder begint volgende jaar aan het 57ste seizoen in de Budesliga, dat is het meeste van alle Duitse clubs. Alleen in seizoen 1980/1981 speelde de club niet op het hoogste niveau. Werder veroverde in 2004 voor het laatst de landstitel.

Volledig scherm © EPA