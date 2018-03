Klaassen mag weer hopen op speeltijd na blessure Sigurdsson

Klaassen maakte afgelopen zomer voor 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton. Een club in de subtop van de Premier League met een Nederlandse manager (Ronald Koeman); het leek een droomtransfer, maar zo pakte het niet uit. Klaassen speelde in de eerste zes competitieduels nog 189 minuten verdeeld over vier wedstrijden, maar daarna was het snel klaar. Koeman stelde hem al snel niet meer op en zijn opvolgers David Unsworth (interim) en Sam Allardyce lieten Klaassen zelfs maandenlang buiten de selectie in de Premier League. Klaassen ontbrak liefst twintig wedstrijden op rij in de wedstrijdselectie, maar zat er afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-0 winst) weer eens bij. Klaassen mocht zelfs nog zes minuten invallen.



,,Hij is een van de spelers die sinds hun komst hier hun reputatie nog niet hebben waargemaakt. Hij heeft afgelopen weekend kort de kans gekregen, maar hopelijk kan hij, als hij een nieuwe kans krijgt, net zo schitteren als hij bij Ajax deed. Ik heb een paar keer met hem gesproken en hij is niet de enige die het moeilijk heeft in zijn eerste seizoen in Engeland”, zei Sam Allardyce vandaag tijdens zijn perspraatje in aanloop naar de uitwedstrijd bij Stoke City van komende zaterdag.