Klopp al klaar bij Liverpool: ‘Alle spelers gehaald die ons beter maken’

,,We hebben al spelers gehaald die ons beter gaan maken, alleen jullie realiseren je dat niet”, zei Klopp tegen journalisten. Hij doelde op onder anderen Alex Oxlade-Chamberlain, die vanwege een zware knieblessure afgelopen seizoen amper in actie kwam, en de nodige talenten die tegen Tranmere Rovers speeltijd kregen. ,,Dat zijn allemaal nieuwe spelers voor ons. De transfermarkt in Engeland is nog open tot 8 augustus, tot de Premier League begint. Heel Europa praat erover om de markt eerder te sluiten en het enige land dat dit ook daadwerkelijk doet is Engeland, dat is fijn. We zullen zien wat er gaat gebeuren, maar ik denk dat het niet de grootste transferzomer ooit gaat worden.”