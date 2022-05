Klopp gebrand om met Liverpool dit seizoen tweede prijs ten koste van Chelsea te pakken

Coach Jürgen Klopp is erop gebrand om voor het eerst in zijn periode bij Liverpool de FA Cup te winnen. De Duitser die sinds 2015 de leiding heeft bij de Engelse club speelt zaterdag tegen Chelsea voor het eerst de finale van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Liverpool, dat eerder dit seizoen de League Cup won, is nog in de race om uiteindelijk vier prijzen te pakken. De ploeg strijdt nog met Manchester City om de Engelse titel en staat later deze maand nog in de finale van de Champions League tegen Real Madrid. De FA Cup won Liverpool voor het laatst in 2006. In 2012 verloor de club de finale van Chelsea.

Klopp won in 2020 het kampioenschap en in 2019 de Champions League, maar het lukte de Duitse coach niet om verder dan de vijfde ronde van de FA Cup te komen. ,,Het was niet zo dat we de finale niet wilde halen, we hadden er de kracht gewoon niet voor”, zei Klopp. ,,We hadden niet de selectie om voor alle prijzen te strijden.”

Klopp wil nu de FA Cup heel graag winnen. ,,Het is onze eerste finale van de FA Cup en die willen we winnen, maar dat wil onze tegenstander ook”, zei de Duitser over Chelsea dat in de finale van de League Cup na strafschoppen werd verslagen. ,,Zij zijn echte specialisten hierin. We versloegen Chelsea ook niet, we wonnen de strafschoppen. Ik heb al een aantal keer gezegd dat je zonder geluk geen kans hebt en die dag hadden we het geluk aan onze kant.”