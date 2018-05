Klopp in finales niet top: vijf nederlagen in zes duels

Door Wietse Dijkstra

DFB Pokal (2012): Borussia Dortmund – Bayern München 5-2

Met Borussia Dortmund is Klopp voor de tweede keer op een rij kampioen van Duitsland geworden als hij in Berlijn zijn eerste finale meteen wint. Door een hattrick van Robert Lewandowski wint Dortmund de dubbel. Daar kan ook Arjen Robben, die de 1-1 maakt uit een strafschop en de assist voor de 4-2 geeft, niets aan veranderen.

Champions League (2013): Bayern München - Borussia Dortmund 2-1

Borussia Dortmund trapt op Wembley het gaspedaal flink in, maar komt in een hoogstaande finale net iets tekort tegen de aartsrivaal. Robben beleeft zijn finest hour in het shirt van Bayern als hij vlak voor tijd de winnende goal maakt.

Volledig scherm Arjen Robben viert zijn winnende goal in de Champions League-finale tegen het Dortmund van Jürgen Klopp. © AP

DFB Pokal (2014): Bayern München - Borussia Dortmund 2-0

Robben is opnieuw de kwelgeest van Klopp. Op aangeven van Jerome Boateng opent de Nederlander in de tweede helft van de verlenging bij de tweede paal de score. Dortmund, in de competitie op ruime afstand tweede achter Bayern, moet opnieuw zijn meerdere erkennen in de Rekordmeister.

DFB Pokal ( 2015) : VfL Wolfsburg – Dorussia Dortmund 3-1

En weer is het een Nederlander die Klopp dwarszit. Bas Dost kopt VfL Wolfsburg nog voor rust op een 3-1 voorsprong die niet meer in gevaar komt. De laatste wedstrijd van Klopp als trainer van Dortmund – na een uiterst moeizaam zevende seizoen houdt hij het voor gezien – eindigt zo in een enorme teleurstelling.

Volledig scherm De fans van Borussia Dortmund bedanken Jürgen Klopp voor zeven jaren. © ANP

League Cup ( 2016) : Liverpool – Manchester City 1-1

In zijn eerste jaar bij Liverpool is Klopp meteen dicht bij een prijs. Maar in de finale van de League Cup gaat het weer mis voor de Duitser. Liverpool neemt in de strafschoppenserie nog wel een 1-0 voorsprong, maar na drie missers op een rij gaat de beker naar Manchester City.

Europa League (2016): Sevilla – Liverpool 3-1

Liverpool is onder Klopp weer een echte cupfighter. Legendarisch is de kwartfinale tegen zijn oude club Borussia Dortmund, dat na een bloedstollende return op Anfield met 4-3 wordt verslagen. Maar ook nu strandt de coach in het zicht van de haven. Liverpool komt in de finale tegen Sevilla in de eerste helft op 1-0 via Daniel Sturridge, maar na rust wordt de ploeg van Klopp overklast.