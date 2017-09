Klopp is het niet eens met rode kaart Mané: 'En Guardiola ook niet'

,,En dat vond Pep ook", vertelt de trainer van Liverpool over zijn collega bij Manchester City. Guardiola noemde na afloop de overtreding 'niet bewust', maar wilde zich niet publiekelijk uitspreken over de kleur kaart. ,,Ik denk niet dat Mané het type speler is dat zo'n actie op het gezicht van een doelman richt. Hij volgt de bal."



Mané bood via zijn Instagramaccount zijn verontschuldigingen aan voor de overtreding. ,,Het spijt me enorm dat Ederson geblesseerd raakte bij de ongelukkige botsing."



Klopp zei dat Mané erg geschrokken was van de botsing. ,,Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit op één of andere manier een 100 procent rode kaart vinden", aldus de Duitse trainer. ,,Sadio is heel erg geschrokken. Tijdens de wedstrijd dacht iedereen dat de keeper zeer zwaar geblesseerd was. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar na de wedstrijd rende hij gewoon rond. Zo serieus was het dus niet."