Klopp laat Coutinho thuis voor uitwedstrijd tegen Manchester City

Coutinho (25) kwam dit seizoen nog niet in actie voor zijn Engelse werkgever, officieel omdat hij met een rugblessure kampte. Op de achtergrond speelde echter de interesse van Barcelona, dat weigerde te voldoen aan de vraagprijs van liefst 200 miljoen euro. Bij de nationale ploeg kwam Coutinho opvallend genoeg afgelopen week wel twee keer als invaller binnen de lijnen.

,,Ik moest een beslissing nemen'', verklaarde Klopp. ,,We moeten de komende drie weken zeven wedstrijden spelen. Coutinho had tegen City misschien vijftien tot twintig minuten kunnen meedoen. Het lijkt mij echter verstandiger om hem eerst nog vier tot vijf dagen op het trainingsveld aan het werk te zetten.''