Klopp legt zichzelf en spelers druk op: 'Liverpool moet prijzen pakken'

Klopp gaat zijn vier seizoen in als coach van Liverpool. Hij heeft de club in zijn eerste drie seizoenen naar drie finales geloodst, maar won nog geen enkele keer: Liverpool verloor de finale van de League Cup in 2016 van Manchester City, boog dat jaar voor Sevilla in de finale van de Europa League en ging vorig seizoen ten onder tegen Real Madrid in de finale van de Champions League. Liverpool veroverde voor het laatst de Engelse landstitel in het seizoen 1989/1990.