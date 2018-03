Klopp lovend over Van Dijk: 'Hij ziet eruit als een echte leider'

Liverpool betaalde in de winterse transferperiode bijna 85 miljoen euro om Van Dijk over te nemen van Southampton. De 26-jarige Brabander, die zich nu de duurste verdediger ter wereld mag noemen, kreeg daarmee zijn gewenste transfer naar een Engelse topclub. Van Dijk debuteerde begin januari met de winnende goal in de FA Cupwedstrijd tegen stadgenoot Everton (2-1) en is inmiddels een vaste waarde centraal achterin, met afwisselend Dejan Lovren en Joël Matip naast zich.

,,Virgil is een goede jongen. Dat helpt om snel een plek in de groep te krijgen. Maar we hebben hem niet gekocht omdat hij zo aardig is, maar omdat hij een goede voetballer is'', zei de Duitse trainer. ''Onze vier andere centrale verdedigers kunnen ook goed voetballen. Dat helpt. Als je veel balbezit hebt, moet je verdedigers hebben die daar iets mee kunnen doen.''