Klopp wil geen medelijden: ‘Ik heb een grijze baard en slaap weinig, maar geloof me, ik zit vol energie’

Van medelijden wil Klopp echter niets weten, zo maakte hij vandaag duidelijk in zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen RB Leipzig van morgenavond in de Champions League. ,,Ik heb geen pauze nodig. Privé was het een moeilijke tijd, maar ik ben 53 jaar en al twintig jaar actief als coach. Ik kan voetbal en privé goed van elkaar scheiden. Ik kan het voetbalgedeelte uitzetten als dat nodig is, dat heb ik wel geleerd. Niemand hoeft zich om mij zorgen te maken. Ik ben vol energie en strijdbaar als altijd. We komen er wel uit, samen met de spelers en de rest van de staf. We zullen vechten met alles wat we in ons hebben", zei Klopp. ,,Mijn baard wordt steeds grijzer en ik slaap weinig, maar geloof me, ik zit nog vol energie. Ik had deze situatie ook niet gewild, maar we zitten er nu eenmaal in en moeten zorgen dat we er samen snel weer uitkomen. Dat zie ik als een mooie uitdaging. Bedankt voor alle steun de afgelopen dagen, maar niemand hoeft zich zorgen om mij te maken", sprak hij duidelijk.