Klopp wil geen opvolger worden van Löw: ‘Ben niet beschikbaar’

Bundesliga Weghorst schrijft historie bij VfL Wolfsburg, Bosz en Leverkusen winnen eindelijk weer

6 maart Peter Bosz en Bayer Leverkusen weten weer wat winnen is. Na slechts één zege in de laatste negen duels werd op bezoek bij Borussia Mönchengladbach eindelijk weer eens een zege geboekt (0-1). Wout Weghorst schreef bij VfL Wolfsburg historie door zijn vijftiende goal van het seizoen te maken, maar genoeg voor de zege was dat niet op bezoek bij Hoffenheim (2-1).