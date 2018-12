Klopp wil nog niet over de titel beginnen: ‘Ik ben geen idioot’

Hoewel zijn ploeg met 5-1 over Arsenaal heen knalde, wil trainer Jurgen Klopp nog niet over een titel voor Liverpool praten.

Het gat met achtervolgers Tottenham Hotspur en Manchester City is respectievelijk negen en tien punten, al komt City morgen nog in actie. Volgende week volgt het belangrijke treffen in Manchester tussen de twee titelkandidaten.

Met nog 18 duels te gaan wil Klopp echter niet op speculaties in gaan. ,,Ik ben niet de slimste persoon op deze aarde, maar ik ben echt geen idioot. Het is totaal onbelangrijk hoeveel punten je voor staat in december. Als we straks een keer verlies dan is de krantenkop: ‘zijn ze nerveus?’.”

Klopp moest echter wel toegeven dat 2018 een prima jaar voor Liverpool is geweest. De club haalde de finale van de Champions League en is nog ongeslagen in de Premier League. ,,Het gaat niet slecht. De jongens hebben een grote stap gezet, maar het is belangrijk om te zien dat het een positief proces is geweest. In 2018 heb ik niets te zeuren.”