Kluivert goed voor assist tegen Barça, Vorm houdt doel schoon

Barcelona- AS Roma (2-4)

Kevin Strootman en Justin Kluivert stonden beiden aan de aftrap bij de Giallorossi. Na vijf minuten opende Rafinha na een heerlijke aanval de score voor Barcelona. Tien minuten voor de rust kende Kluivert zijn momentje. De jonge Nederlander versloeg twee tegenstanders op snelheid en bediende Stephan El Shaarawy, die de bal voorbij Jasper Cillessen prikte. Veel wissels in de tweede helft. Onder meer Strootman en Kluivert verlieten na een uur het veld, bij Barça mochten vooral de jonge talenten opdraven. Malcom bracht de Catalanen kort na rust weer op voorsprong. De wissels gooiden de verhoudingen flink overhoop. Roma wist in de slotfase nog drie keer te scoren in acht minuten. De doelpuntenmakers van dienst waren Alessandro Florenzi, Bryan Cristante en Diego Perotti.

Manchester United-Real Madrid (2-1)

Na de 1-4 nederlaag tegen Liverpool was een overwinning welkom bij Manchester United en José Mourinho. The Red Devils, met Timothy Fosu-Mensah aan de aftrap, wisten twee keer te scoren in een prima eerste helft. Alexis Sánchez tekende voor de openingstreffer in de achttiende minuut. Negen minuten later verdubbelde Ander Herrera de voorsprong na alweer een snelle aanval.



Kort voor de rust tikte Karim Benzema een voorzet van Theo Hernández binnen. In de tweede helft wisselde Real-trainer Julen Lopetegui maar liefst elf keer, maar Manchester United hield stand.