Kluivert met AS Roma pijnlijk onderuit tegen AC Milan

Bij AS Roma ging van Justin Kluivert voor rust de nodige dreiging uit. Doelman Gianluigi Donnarumma voorkwam in de beginfase een doelpunt van de oud-Ajacied. Daarna bracht Kluivert de Bosnische spits Edin Dzeko in stelling, maar diens kopbal miste de juiste richting.

Na de pauze brak Ante Rebic in de 76e minuut de ban voor AC Milan (1-0). Ruim een kwartier eerder was Kluivert al naar de kant gegaan. Calhanoglu besliste het duel in de 89ste minuut uit een strafschop.



AC Milan klom op de ranglijst naar de zevende plek. AS Roma, dat de eerste twee competitieduels na de coronastop had gewonnen, bleef op de vijfde plek. De achterstand op nummer 4 Atalanta bedraagt zes punten. De club uit Bergamo speelt zondagavond uit tegen Udinese.