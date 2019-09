Kluivert speelt met AS Roma gelijk in Romeinse derby

Voor de aftrap waren de statistieken van de Derby della Capitale in het voordeel van AS Roma. De ‘bezoekers’ wisten 54 ontmoetingen te winnen, tegen 38 overwinningen van Lazio. Van de laatste 14 wedstrijden won AS Roma er 8 en was Lazio slechts driemaal succesvol. Met Justin Kluivert opnieuw in de basis werd er na het 3-3 gelijkspel tegen Genao jacht gemaakt op de eerste driepunter van het seizoen.



De start was voortvarend voor de ploeg van Paulo Fonseca. Na een handsbal in het strafschopgebied mocht penaltyspecialist Aleksandr Kolarov aanleggen vanaf elf meter. De ervaren linksback liet doelman Thoman Strakosha kansloos: 0-1. In de 58ste minuut deed Lazio echter wat terug. Op aangeven van Ciro Immobile schoot Luis Alberto snoeihard de bal in de touwen en deed hij het stadion ontploffen.



In de blessuretijd dacht Lazio via Manuel Lazzari nog even met de verdiende winst aan de haal te gaan, maar de treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.