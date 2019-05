Kluivert tot Weghorst: hoe verliep het seizoen van de duurste eredivisieverkopen?

Het voetbalseizoen is in binnen- en buitenland bijna ten einde. Welke spelers kenden een topseizoen en welke snakken juist naar de voorbereiding op een nieuwe voetbaljaargang? In deze terugblik kijken we naar de spelers die afgelopen seizoen voor minstens 2,5 miljoen euro de eredivisie achter zich lieten.

Justin Kluivert

,,Soms denk ik even: stond ik daar maar", zei Justin Kluivert in september in deze krant. Ajax had zich toen alleen nog maar geplaatst voor de Champions League. Uiteindelijk zag hij zijn oude ploegmakkers de halve finale bereiken. Zelf had Kluivert voor een bedrag van 17,25 miljoen euro de overstap gemaakt naar AS Roma. Daar was de inmiddels 20-jarige Nederlander niet altijd verzekerd van een basisplek onder coach Eusebio Di Francesco.

Volledig scherm Justin Kluivert. © AFP Onder diens vervanger, Claudio Ranieri, was dat ook niet altijd het geval. Met veertien basisplaatsen en vijftien invalbeurten kwam Kluivert toch nog tot 29 duels in de Serie A (gemiddeld 46 minuten per wedstrijd), en vijf in de Champions League. In zowel de competitie als het miljardenbal was hij eenmaal trefzeker. ,,Ik ben een vechter, Amsterdammers geven niet snel op. Ik ga slagen bij AS Roma, dat weet ik zeker", aldus Kluivert, die volgend seizoen wederom een nieuwe coach krijgt.

Twee andere Ajacieden die (transfervrij) naar Italië trokken waren Amin Younes en Mitchell Dijks. Younes kwam door problemen met zijn achillespees niet veel in actie, maar van de laatste elf wedstrijden deed hij er tien mee. Daarin scoorde hij bovendien drie keer. Dijks groeide uit tot een publiekslieveling bij Bologna, waar hij tot 24 wedstrijden in de Serie A kwam en zich bovendien veilig speelde. Er is nog één wedstrijd te spelen in de Serie A.

Wout Weghorst

Kan hij het ook in Duitsland? Dat was de vraag toen Wout Weghorst afgelopen zomer AZ achterliet om voor VfL Wolfsburg, dat 10,5 miljoen euro betaalde, te gaan spelen. Nou, hij kan het.

Volledig scherm Wout Weghorst. © BSR Agency Vorig seizoen maakte Weghorst er achttien in de eredivisie, eentje meer dan dit seizoen in de Bundesliga waarin hij elke wedstrijd meedeed. Daarmee eindigde Weghorst op de derde plek van de Duitse topscorerslijst, die hij deelt met Kai Havertz, Luka Jovic, Andrej Kramaric en Marco Reus. Alleen Robert Lewandowski (22) en Paco Alcácer (18) maakten meer goals.



In de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf maakte Weghorst zelfs zijn eerste hattrick, waarna hij de bal door alle ploeggenoten liet signeren. Het slotstuk van Weghorst in dit Bundesliga-seizoen was fenomenaal. In de met 8-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Augsburg tekende hij voor zijn tweede hattrick waardoor hij met zeventien goals in een illuster rijtje staat met Edin Dzeko, Mario Mandzukic en Bas Dost. Zij werden ook eens clubtopscorer van VfL Wolfsburg in de Bundesliga.

Alireza Jahanbakhsh

Met 21 goals werd Alireza Jahanbakhsh vorig seizoen namens AZ topscorer van de eredivisie. Het leverde de 44-voudig international van Iran een transfer naar de Premier League op. Brighton & Hove Albion maakte liefst 19 miljoen euro over naar Alkmaar. Dat geld heeft Jahanbakhsh vooralsnog niet echt uitbetaald in prestaties op de Engelse velden.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh in duel met Kyle Walker. © REUTERS

Van de eerste elf Premier League-wedstrijden speelde hij er tien, maar daarin scoorde hij niet en hij leverde ook geen assist af. Nadien kampte de Iraniër met een hamstringblessure, maar ook nadat hij hersteld was, bleef de doelpuntendroogte. Daardoor staat Jahanbakhsh nu op de bedenkelijke statistiek van 0 goals in 24 wedstrijden (in alle competities) voor Brighton. ,,Ik weet zeker dat we meer van hem gaan zien in het komende seizoen”, sprak coach Chris Hughton zijn vertrouwen in de voormalig AZ-topscorer uit. Probleem is echter: Hughton werd ondanks een veilige zeventiende plek ontslagen. En dus moet Jahanbakhsh volgend seizoen de nieuwe coach, Graham Potter, zien te overtuigen van het prijskaartje dat aan hem hangt.

Santiago Arias

Santiago Arias nam tijdens de laatste speelronde van het afgelopen eredivisieseizoen pas afscheid van het PSV-publiek, maar de Colombiaanse vleugelverdediger vertrok na 136 wedstrijden in de eredivisie toch echt al in de zomer van 2018 uit Eindhoven. Atlético Madrid had 11 miljoen euro over voor Arias, die dit seizoen 25 duels (één goal) speelde in La Liga. Desondanks heeft de verdediger nog geen onaantastbare status op kunnen bouwen in Madrid. Het Spaanse medium Marca stelt zelfs dat Arias alweer mag vertrekken als er een goed bod wordt neergelegd op de burelen van het Wanda Metropolitano.

Volledig scherm Santiago Arias nam tijdens de laatste speelronde afscheid van het publiek van PSV. © BSR Agency

Jean-Paul Boëtius & Joshua Brenet

Volledig scherm Jean-Paul Boëtius. © BSR Agency Jean-Paul Boëtius en Joshua Brenet verlieten Nederland allebei voor het bedrag van 3,5 miljoen euro. 1. FSV Mainz betaalde dat aan Feyenoord voor Boëtius en PSV kreeg datzelfde bedrag van TSG 1899 Hoffenheim voor Brenet.

Het seizoen verliep wel heel anders voor beiden. Brenet kwam niet verder dan veertien Bundesliga-duels waarin hij twee keer trefzeker was. Boëtius daarentegen kon als aanvallende middenvelder bijna wekelijks op een basisplek rekenen. De voormalig speler van Feyenoord, FC Basel en RC Genk ontbrak in slechts vier competitiewedstrijden van de Karnevalsverein. Hoogtepunten? Zijn goal tegen Bayern München in oktober en zijn publiekswissel van afgelopen zaterdag toen 1. FSV Mainz met 4-2 won van het Hoffenheim van Brenet door twee goals van Boëtius. Hij bepaalde daarmee zijn seizoenstotaal op vier goals.

Overige transfers:

Volledig scherm Juninho Bacuna. © Getty Images Jamiro Monteiro - (van Heracles Almelo naar FC Metz, 3 miljoen euro)

Speelde drie wedstrijden voor FC Metz in de Ligue 2 en wordt momenteel verhuurd tot het einde van 2019 aan Philadelphia Union in de Amerikaanse Major League Soccer, waar hij tot nu toe twee keer scoorde in negen wedstrijden.



Sofyan Amrabat - (van Feyenoord naar Club Brugge, 2,5 miljoen euro)

Is niet steevast verzekerd van een basisplek bij Club Brugge, maar kwam toch tot dertig wedstrijden in alle competities, waarin hij één keer scoorde. Moest onlangs met Club Brugge het kampioenschap aan RC Genk laten.



Philippe Sandler - (van PEC Zwolle naar Manchester City, 2,5 miljoen euro)

Zat één keer bij de selectie van Manchester City voor het Premier League-duel in het eigen Etihad Stadium tegen West Ham United. Tot een debuut in de Premier League kwam het nog niet. In de toernooien om de League Cup en FA Cup deed Sandler wél mee met The Citizens. Hij speelde in januari als invaller de FA Cup-wedstrijd in de derde ronde tegen Roterham United (7-0 winst). De enige keer dat Sandler negentig minuten meespeelde in de formatie van Pep Guardiola was in de return van de halve finale in het League Cup-toernooi op bezoek bij Burton Albion (0-1 winst) nadat de eerste wedstrijd al met 9-0 was gewonnen.

Volledig scherm Philippe Sandler. © Getty Images Lees verder onder de foto

Juninho Bacuna - (van FC Groningen naar Huddersfield Town, 2,5 miljoen euro)

Het duurde even voordat Bacuna de kans kreeg in de Premier League bij het Huddersfield Town van onder meer ook Terence Kongolo. Toen de inmiddels 21-jarige Bacuna de kans kreeg, greep hij die. Sinds de thuiswedstrijd op 20 januari tegen Manchester City speelde de voormalig speler van FC Groningen elk Premier League-duel mee. Scoorde tegen West Ham United zijn enige goal in 23 optredens (alle competities), maar kon niet voorkomen dat Huddersfield Town met zestien punten laatste eindigde en degradeerde uit de Premier League.