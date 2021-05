Kluivert vervangt met corona besmette Hiddink als interim-bondscoach Curaçao

Samenvatting Barça-Atlético Spaanse media na kraker teleurge­steld in Frenkie de Jong: ‘Niet gezien’

9 mei De Spaanse media waren het er over eens na het doelpuntloze gelijkspel in La Liga tussen FC Barcelona en koploper Atlético Madrid: beide clubs gaven Real Madrid dé kans om het initiatief te pakken in de zenuwslopende Spaanse titelrace. ,,Barça en Atlético hebben Real Madrid nieuw leven gegeven”, schreef Mundo Deportivo na de 0-0 in Camp Nou.