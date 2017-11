Knieblessure houdt Vorm uit het doel van Tottenham Hotspur

Vorm zou in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace de vervanger zijn geweest van Hugo Lloris, die in de lappenmand zit met een liesblessure. Maar nu blijkt dat Vorm last heeft van zijn knie, en dus evenmin kan spelen. Paulo Gazzaniga, de Argentijnse derde keeper van Spurs, staat derhalve onder de lat. Voor hem wordt het de eerste keer in 687 (!) dagen dat hij een Premier League-duel gaat spelen.



De blessure is uiteraard erg vervelend voor Vorm. Afgelopen vrijdag gaf trainer Mauricio Pochettino nog aan dat hij blij was om de Nederlandse doelman een kans te kunnen geven. Hij noemde Vorm een 'uitmuntende professional'. Overigens is de oud-keeper van FC Utrecht niet de enige naam die vandaag verrassend genoeg niet op het wedstrijdformulier staat. Ook Dele Alli (hamstring) ontbreekt tegen Palace.



Bij de bezoekers is een basisplek ingeruimd voor de Nederlandse verdediger Timothy Fosu-Mensah. Jairo Riedewald zit op de bank.



Het duel tussen beide Londense ploegen begint om 13.00 uur.