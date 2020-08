KNVB trots op Makkelie: ‘Fantastisch voor Danny en zijn team’

Sevilla-Man United Record gloort voor onneembare vesting United in Europa League

16 augustus Als topfavoriet voor de Europa League-winst treft Manchester United vanavond in de have finale die andere gegadigde voor de eindzege: Sevilla. De Spanjaarden moeten in het Rhein Energie Stadion in Keulen (aftrap 21.00 uur) proberen een gaatje te vinden in de rotsvaste defensie van de Engelsen.